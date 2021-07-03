دي بروين: لعبت أمام إيطاليا بتمزق في الكاحل

قال كيفن دي بروين لاعب وسط بلجيكا إنه لعب ضد إيطاليا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم رغم إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

وكانت مشاركة لاعب وسط مانشستر سيتي غير مؤكدة، بعد إصابته في الفوز على البرتغال في دور الستة عشر لكنه قال إنه كان عازما على اللعب.

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وأضاف في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) "بالنسبة لي فالأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية كانت غريبة. لكني أريد توجيه الشكر للطاقم الطبي بشكل خاص. مشاركتي كانت معجزة بسبب الإصابة في كاحلي. إنه تمزق في أربطة الكاحل. لكني شعرت أنه من واجبي اللعب من أجل بلادي. للأسف لم أستطع فعل المزيد".

وسبق أن تعرض دي بروين، البالغ عمره 30 عاما، لعدة إصابات هذا الموسم منها خروجه في الخسارة أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا لإصابة في الوجه.

وخاضت بلجيكا المباراة بدون إيدن هازارد جناح ريال مدريد واعترف دي بروين أن الإصابات أثرت على آمال المنتخب في الفوز باللقب.

وقال "كانت بطولة صعبة لنا بعد معاناتنا من العديد من الإصابات. إيطاليا كانت الطرف الأفضل في الشوط الأول لكننا صنعنا العديد من الفرص بعد الاستراحة. كانت يمكننا إدراك التعادل 2-2 لكننا فشلنا".

وتابع "خسرنا أمام فريق كبير. سنحاول الفوز في المرة المقبلة في كأس العالم لكن أولا يجب علي التعافي. تعرضت للعديد (من الإصابات) على مدار الأعوام القليلة الماضية لكني حاولت تقديم كل

ما لدي من أجل الفريق".