.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دي بروين: لعبت أمام إيطاليا بتمزق في الكاحل

بعد المباراة

دي بروين: لعبت أمام إيطاليا بتمزق في الكاحل

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال كيفن دي بروين لاعب وسط بلجيكا إنه لعب ضد إيطاليا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم رغم إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

وكانت مشاركة لاعب وسط مانشستر سيتي غير مؤكدة، بعد إصابته في الفوز على البرتغال في دور الستة عشر لكنه قال إنه كان عازما على اللعب.

وأضاف في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) "بالنسبة لي فالأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية كانت غريبة. لكني أريد توجيه الشكر للطاقم الطبي بشكل خاص. مشاركتي كانت معجزة بسبب الإصابة في كاحلي. إنه تمزق في أربطة الكاحل. لكني شعرت أنه من واجبي اللعب من أجل بلادي. للأسف لم أستطع فعل المزيد".

وسبق أن تعرض دي بروين، البالغ عمره 30 عاما، لعدة إصابات هذا الموسم منها خروجه في الخسارة أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا لإصابة في الوجه.

وخاضت بلجيكا المباراة بدون إيدن هازارد جناح ريال مدريد واعترف دي بروين أن الإصابات أثرت على آمال المنتخب في الفوز باللقب.

وقال "كانت بطولة صعبة لنا بعد معاناتنا من العديد من الإصابات. إيطاليا كانت الطرف الأفضل في الشوط الأول لكننا صنعنا العديد من الفرص بعد الاستراحة. كانت يمكننا إدراك التعادل 2-2 لكننا فشلنا".

وتابع "خسرنا أمام فريق كبير. سنحاول الفوز في المرة المقبلة في كأس العالم لكن أولا يجب علي التعافي. تعرضت للعديد (من الإصابات) على مدار الأعوام القليلة الماضية لكني حاولت تقديم كل
ما لدي من أجل الفريق".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
الأكثر قراءة
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
السعودي السعودي "رشاش" مجرم الثمانينيات.. شهود عيان يحكون قصصه
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب
مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون
الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن عملية تاكوبا التي أطلقت ضد داعش في إفريقيا؟
ماذا تعرف عن عملية تاكوبا التي أطلقت ضد داعش في إفريقيا؟
اكتشف المزيد