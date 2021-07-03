زينتشينكو: يجب أن نقدم "مباراة العمر" لهزيمة إنجلترا

قال أولكسندر زينتشنكو مدافع أوكرانيا اليوم الجمعة إنه سيتعين على فريقه تقديم "مباراة العمر" عندما يواجه إنجلترا في روما في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم مطلع الأسبوع.

وكافحت أوكرانيا بقيادة المدرب أندريه شيفتشنكو لتفوز 2-1 بعد وقت إضافي على السويد لتبلع دور الثمانية في بطولة أوروبا لأول مرة.

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ولم تستقبل إنجلترا أي هدف في البطولة حتى الآن وستأمل في الفوز على أوكرانيا في العاصمة الإيطالية للعودة إلى ويمبلي لخوض قبل النهائي والمباراة النهائية.

ويلعب زينتشنكو في مانشستر سيتي بطل إنجلترا إلى جوار ثنائي دفاع إنجلترا كايل ووكر وجون ستونز وقال إن أوكرانيا تعرف جيدا حجم المهمة الصعبة التي تنتظرها في الملعب الأولمبي غدا السبت.

وقال في مؤتمر صحفي "أعتقد أن الأرقام تتحدث عن نفسها. حقيقة أن إنجلترا لم تستقبل أي هدف حتى الآن تظهر قوة خط ظهرها. قدم ووكر وستونز مواسم رائعة مع سيتي. سيكون من الصعب اختراقهم لكن في هذه المرحلة من البطولة قد يحدث أي شيء. للفوز عليهم نحتاج إلى تقديم مباراة العمر".