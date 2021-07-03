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سبيناتزولا يؤكد أنه سيعود بسرعة عقب الإصابة الخطيرة

سبيناتزولا
سبيناتزولا تعرض إلى الإصابة خلال مباراة بلجيكا

سبيناتزولا يؤكد أنه سيعود بسرعة عقب الإصابة الخطيرة

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

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أكد اللاعب الإيطالي ليوناردو سبيناتزولا أنه سيعود بأسرع شكل ممكن، بعدما تسببت إصابته بتمزق في وتر أخيل بإنهاء مشاركته ببطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وكان سبيناتزولا أحد أبرز اللاعبين في البطولة الأوروبية، وتصدى عند خط المرمى لكرة خطيرة سددها روميلو لوكاكو خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره البلجيكي 2 - 1 الجمعة في ميونخ ضمن دور الثمانية بالبطولة.

ونشر المنتخب الإيطالي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه احتفالات لاعبي المنتخب بترديد الأغاني وهم يحيطون بسبينازولا على متن الطائرة التي أعادت المنتخب إلى بلاده.

وذكر سبيناتزولا عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام": للأسف، نعلم جميعا كيف سارت الأمور، لكن حلمنا قائم، ولا شيء مستحيل مع هذه المجموعة الرائعة. يمكنني إبلاغكم بأنني سأعود قريبا!.

وكان روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي قد بدأ حديثه في المؤتمر الصحافي عقب المباراة بإبداء تعاطفه مع اللاعب الذي أدى دورا بارزا في مشوار المنتخب الذي يسعى لتحقيق المجد.

وقال مانشيني: نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء الإصابة التي لم يكن يستحقها سبينازولا الذي كان يؤدي بشكل هائل كان واحدا من أفضل اللاعبين في البطولة ونحن محبطون للغاية.

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