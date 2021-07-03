فيدال يصف حكم مباراة البرازيل بـ "المهرج"

ألقى أرتورو فيدال باللوم على الحكم الأرجنتيني في خروج منتخب بلاده تشيلي من كأس كوبا أميركا لكرة القدم بعد الخسارة أمام البرازيل ووصفه "بالمهرج" الذي "يعتقد أنه نجم العرض".

وخسرت تشيلي 1-صفر أمام البرازيل التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49 بعد طرد غابرييل جيسوس بسبب تدخل عنيف على يوجينيو مينا.

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وكانت البرازيل متقدمة بهدف لوكاس باكيتا بداية الشوط الثاني وانطلقت تشيلي بحثا عن التعادل لكن آمالها انتهت أمام فريق عرف كيف يهدر الوقت.

وقال فيدال "نشعر بحزن كبير وكنا نستحق المزيد. في مباراة مثل هذه نحن بحاجة إلى حكم عادل ولا يريد أن يكون مهرجا. افتقرنا لهدف. لو هناك حكم لا يجعلك تلعب ويوقف المباراة طيلة الوقت ويعتقد أنه نجم العرض تصبح الأمور صعبة جدا".

وأضاف "لكننا خسرنا أمام الفريق المرشح والذي يلعب على أرضه. على الأقل سنرحل برؤوس مرفوعة".

وقال البرازيلي نيمار، الذي قدم أداء قويا آخر مع حاملة اللقب، إنه يعذر غابرييل جيسوس مشيرا إلى أنه أخطأ في تقدير الكرة ولم يكن متعمدا.

وتابع "جيسوس كان سيئ الحظ. عينه كانت على الكرة وليس اللاعب وللأسف طُرد".

وكال نيمار المديح لتأقلم فريقه مع الضغط غير المعتاد، وأضاف "كل يوم يمر نواجه اختبارات تجعلنا أكثر قوة وأثبتنا أننا نستطيع اللعب في كل الظروف. تشيلي فريق جيد وتملك لاعبين رائعين ومن الصعب اللعب بنقص عددي. الكل يستحق الإشادة، الدفاع وخط الوسط والهجوم".

وتابع "نجحنا في مواجهة أمر يحدث بشكل نادر لهذا الفريق. كان اختبارا صعبا لنا. كنا نعلم أننا نخوض مباراة صعبة لكن المهم أننا فزنا وبلغنا الدور قبل النهائي".

وتلعب البرازيل في الدور قبل النهائي يوم الاثنين ضد بيرو التي تغلبت بركلات الترجيح على باراغواي الليلة الماضية.