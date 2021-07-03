كدمة ساكا تقلق ساوثغيت

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الجناح بوكايو ساكا سيخضع إلى اختبار لياقة قبل مواجهة أوكرانيا في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد إصابته في المران.

وشارك ساكا (19 عاما) أساسيا في آخر مباراتين للمنتخب الإنجليزي أمام جمهورية التشيك وألمانيا على الجناح الأيمن، وإذا كان جاهزا ستكون فرصته كبيرة في المشاركة أمام فريق المدرب أندريه شيفتشنكو بالاستاد الأولمبي في روما.

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وقال ساوثغيت عند سؤاله عن جاهزية لاعبي فريقه "علينا فقط التحقق من وضع بوكايو لأنه تعرض لكدمة بسيطة اليوم، لكن بعيدا عن ذلك كل اللاعبين متاحين".

ويواجه أربعة من لاعبي إنجلترا - هاري كين وديكلان رايس وكالفن فيليبس وفيل فودن - خطر الإيقاف في قبل النهائي إذا حصلوا على إنذار أمام أوكرانيا لكن ساوثجيت لن يضع ذلك في حساباته عند اختيار التشكيلة.

وقال ساوثغيت "أنا لا أفهم حقا هذا المنطق. أفهم من الناحية الاستراتيجية أنك قد ترغب في القيام بذلك لكن لا يمكنني التفكير في دولة في العالم ترغب في القيام بذلك في دور الثمانية، وعلى الأخص ليست الدولة التي وصلت إلى الدور قبل النهائي ثلاث مرات فقط في تاريخها. ولذلك يجب أن نركز على مباراة الغد (السبت). سيكون خطأ كبيرا من جانبنا إذا فكرنا في أي شيء آخر وإهانة لأوكرانيا أيضا. لن نتخذ أي قرارات بناء على البطاقات الصفراء. نلعب من أجل الفوز ويجب أن يكون الجميع جاهزين".