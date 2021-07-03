مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا قبل أسابيع من انطلاق الأولمبياد

تواصلت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق الأولمبياد، مع تسجيل 716 حالة جديدة يوم السبت.



ونقلت شبكة "إن إتش كيه" التلفزيونية عن عضو بمجلس المدينة قوله إن حالات الإصابة الجديدة ترتفع باطراد مرة أخرى، وأن أغلب الحالات تخص الشباب الصغير في العشرينيات من عمرهم.



وعادت حالات الإصابة للارتفاع مجددا في آخر أسبوعين مقارنة بالأسابيع السابقة، إذ شهد يوم السبت تسجيل 182 حالة إصابة أكثر من العدد الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.



وأنهت العاصمة طوكيو ومدن أخرى حالة الطوارئ في 20 يونيو الماضي لكن استمر تطبيق قيود حالة الطوارئ بشكل نسبي حتى 11 يوليو على أدنى تقدير.



وتقام الدورة الأولمبية بين 23 يوليو والثامن من أغسطس وسط مخاوف من تفاقم أزمة كورونا، في وقت يعارض فيه أغلب الشعب الياباني إقامة الأولمبياد في الظروف الراهنة.

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