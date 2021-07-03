هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس عامين

أعلن فريق مرسيدس بطل العالم في سباقات "فورمولا-1" للسيارات في بيان يوم السبت أنه مدد تعاقده ولمدة عامين مع سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات ليستمر الارتباط بين الطرفين خلال موسمي 2022 و2023.

وقال هاميلتون (36 عاما): أنا سعيد باستمرار الشراكة بيننا لعامين إضافيين. لقد حققنا الكثير من الانجازات لكن لا يزال أمامنا تحقيق المزيد من الانجازات على مضمار السباق وخارجه.

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وقبل التمديد كان هاميلتون يرتبط مع مرسيدس بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الحالي بعد التمديد لعام واحد فقط في فبراير الماضي.

وكان هاميلتون انضم إلى مرسيدس قادما من مكلارين في 2013 بديلا للألماني المعتزل مايكل شوماخر الذي توج بلقب البطولة سبع مرات أيضا.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس الذي يملك حصة في أسهم الفريق أيضا: لقد سبق وقلت دوما إنه طالما كان لويس متحمسا للاستمرار في السباقات فإن بوسعه الاستمرار معنا كما يشاء.

وهاميلتون هو أنجح سائق انجبته الرياضة طوال تاريخها بعد أن حقق الفوز في 98 سباقا وانطلق من المركز الأول في 100 سباق وقال مرسيدس إنه كان يرغب في تمديد الارتباط قبل ذلك.

ويسعى هاميلتون للفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق وحاليا يحتل المركز الثاني في قائمة السائقين بفارق 18 نقطة عن الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول بعد أول ثمانية سباقات من الموسم.