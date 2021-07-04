.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أويارزابال يطالب إسبانيا بالثقة قبل لقاء إيطاليا

أويارزابال إسبانيا
ميكيل سجل الركلة الترجيحية الحاسمة التي نقلت إسبانيا إلى نصف النهائي

أويارزابال يطالب إسبانيا بالثقة قبل لقاء إيطاليا

متابع الغاء المتابعة

إشبيلية - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

دعا ميكيل أويارزابال مهاجم المنتخب الإسباني زملاءه للثقة بأنفسهم خلال المواجهة الصعبة أمام إيطاليا في المربع الذهبي لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020" يوم الثلاثاء.

وستكون المواجهة صعبة للغاية على إسبانيا، خاصة وأن المنتخب الإيطالي لم يتلق أي خسارة في آخر 32 مباراة.

وقال أويارزابال مهاجم ريال سوسييداد في مؤتمر صحفي يوم الأحد: بصرف النظر عن المنافس علينا أن نثق في مشروع كرة القدم الخاص بنا، المنتخب الإيطالي لديه لاعبين رائعين ولكن كذلك المنتخب الإسباني.

ويلتقي الفريقان على استاد ويمبلي ويتقابل الفائز منهما في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين إنجلترا والدنمارك.

وسجل أويارزابال ركلة الجزاء الحاسمة أمام سويسرا يوم الجمعة الماضي في دور الثمانية بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 -1.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إبسيلون.. متحور من كورونا أخطر من دلتا يقاوم اللقاحات إبسيلون.. متحور من كورونا أخطر من دلتا يقاوم اللقاحات
ما السر وراء قدرة الإبل على عدم الشرب لأسابيع؟ ما السر وراء قدرة الإبل على عدم الشرب لأسابيع؟
الأكثر قراءة
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا
صمغ البامية صمغ البامية "المقرف".. كنز حقيقي يختبئ خلفه
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد