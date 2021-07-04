اتجاه لمنع حضور الجماهير في افتتاح أولمبياد طوكيو

كشفت تقارير صحافية يوم الأحد، أن حفل افتتاح أولمبياد طوكيو وأيضا بعض الفعاليات الرياضية خلال الدورة الصيفية، قد تقام خلف الأبواب المغلقة دون حضور الجماهير.

ولم تستند صحيفة "يوميوري شيمبون" الأوسع انتشارا في اليابان إلى مصادر بعينها في تقريرها الصادر يوم الأحد، لكنها ذكرت أنه سيتم مناقشة هذه المسألة خلال اجتماع سيعقد يوم الخميس المقبل بين اللجنة المنظمة والحكومة واللجنة الأولمبية الدولية.

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ورجحت الصحيفة اليابانية أن يتم اتخاذ قرار بحظر حضور الجماهير خلال بعض الفعاليات من بينها حفل الافتتاح.

وقررت اليابان في وقت سابق السماح بحضور عشرة آلاف مشجع أو 50% من سعة الملاعب خلال الأولمبياد الذي يقام بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

ويأت القرار المحتمل بشأن حظر حضور الجماهير وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو في الأسبوعين الأخيرين ، مع وجود مخاوف بشأن إمكانية زيادة انتشار العدوى بشكل كبير في البلاد خلال الدورة.

وأشارت صحيفة "يوميوري شيمبون" إلى أن حالة الطوارئ النسبية المفروضة في طوكيو حتى 11 يوليو الجاري بسبب الجائحة، قد يتم تمديدها لمدة شهر إضافي خلال اجتماع الخميس المقبل.