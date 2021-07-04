إصابة بكورونا في بعثة صربيا عقب وصولها إلى طوكيو

أعلنت الحكومة اليابانية يوم الأحد، أن عضوا ببعثة صربيا في أولمبياد طوكيو تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد لدى وصوله اليابان.

وذكرت أن الشخص جاءت نتيجته إيجابية خلال الاختبار الذي خضع له في مطار هانيدا في طوكيو قبل أن يتم عزله، بينما تم اصطحاب أربعة أعضاء آخرين ببعثة صربيا إلى فندق قريب من المطار.

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ومؤخرا تبين إصابة عضوين ببعثة أوغندا في الأولمبياد، بكورونا لدى وصول البعثة إلى اليابان.

وكانت بعثة صربيا تخطط في الأصل لخوض معسكر تدريبي في نانتو لكن تقارير صحفية نقلت عن مصادر محلية رسمية القول أن هذا المخطط على الأرجح سيُلغى.

وذكرت تقارير صحافية أن الأفراد المخولين باصطحاب بعثة صربيا من مطار هانيدا لم يحدث اختلاط مباشر بينهم وبين أفراد البعثة.

وتنطلق الدورة الأولمبية الصيفية في 23 يوليو الجاري وتستمر حتى 8 آأغسطس رغم معارضة أغلب الشعب الياباني لإقامة الأولمبياد في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا.