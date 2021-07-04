باتريك فييرا مدرباً جديداً لكريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي يوم الأحد تعيين الفرنسي باتريك فييرا في منصب المدير الفني للفريق بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وسيخلف فييرا القائد السابق لأرسنال روي هودسون في تدريب كريستال بالاس، إذ رحل الأخير في نهاية الموسم الماضي بعد أربعة أعوام أشرف فيها على الفريق.

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ووقع فييرا عقدا مع كريستال بالاس يمتد حتى صيف 2024 ليخوض مغامرته الثالثة في منصب المدير الفني.

وقال فييرا للموقع الرسمي لكريستال: متحمس حقا بحصولي على هذه الفرصة للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز وأدرب هذا الفريق الرائع ، إذ نبدأ فصلا جديدا معا.

وفي آخر تجربة له، تولى فييرا (45 عاماً) تدريب نيس لكنه أقيل من تدريب النادي الفرنسي في ديسمبر لتراجع النتائج.

وخلال عامين ونصف العام مع نيس، قاد فييرا الفريق لإنهاء الدوري الفرنسي في المركزين السابع والخامس، لكن موسم 2019 -2020 لم يكتمل بسبب جائحة كورونا.