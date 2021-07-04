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برشلونة يتخلص من لاعبيه "مجاناً" لتوفير راتب ميسي

ميسي دي يونغ كورتوا ريال مدريد برشلونة
عقد ميسي مع برشلونة انتهى أول الشهر الجاري

برشلونة يتخلص من لاعبيه "مجاناً" لتوفير راتب ميسي

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برشلونة - د ب أ

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كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يدرس الاستغناء عن لاعبين بدون رسوم انتقال حتى يتمكن مستقبلا من دفع راتب نجمه ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية يوم الأحد أن هذه الخطوة تنطبق بالدرجة الأولى على المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ولاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يسعى إلى التوفير في الرواتب حتى يتمكن من تقديم عقد جديد لميسي ويتمكن في الوقت نفسه من الالتزام بتعليمات اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة المطلعة بشكل جيد أن كلا من أومتيتي (27 عاماً) وبيانيتش (31 عاماً) لا يلعبان أي دور في خطط المدير الفني للفريق رونالد كومان.

ويتعلق اللعب المالي النظيف في إسبانيا في المقام الأول بمجموع الرواتب التي يدفعها النادي، وتم فرض حدود قصوى للرواتب منذ فترة من الزمن ويحدد الدوري الإسباني كل موسم هذه الحدود القصوى لكل ناد حسب وضعه المالي. وكان قد تم تخفيض هذه الحدود القصوى بشكل قوي بسبب جائحة كورونا.

ومضى أربعة أيام على انتهاء عقد ميسي (34 عاماً) مع برشلونة، ولا يزال مستقبل اللاعب الأرجنتيني الدولي مع الفريق الكتالوني غير معروف بعد، كما أنه لم يدل بأي تصريحات قط عن خططه للموسم الجديد.

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