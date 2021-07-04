ساوثغيت: روح المجموعة صنعت الإنجاز

أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا، أن روح المجموعة هي التي تميز فريقه بعد تأهله إلى قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم بفوزه 4-صفر على أوكرانيا يوم السبت.

وسجل هاري كين هدفين وأضاف هاري ماغواير وجوردان هندرسون هدفين بضربتي رأس ليتأهل المنتخب الإنجليزي إلى قبل النهائي في بطولة أوروبا لأول مرة في 25 عاما، وأعاد ساوثغيت الفضل إلى السلوك الجماعي لفريقه.

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وقال غاريث في مؤتمر صحفي: قدمنا أداء رائعا، ليس فقط اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية ولكن الذين لعبوا في الشوط الثاني حافظوا أيضا على الزخم، أنا أفكر كذلك في اللاعبين الذين تركتهم خارج التشكيلة والذين لم ينزلوا الملعب من البدلاء.

وأتبع: لقد كانوا جزءا هائلا مما نقوم به. من الصعب جدا إبقاء مجموعة بهذا الحجم سعيدة وتشعر بالتقدير. ومع ذلك كان هؤلاء اللاعبون في غاية الروعة في كيفية التضحية بأنفسهم من أجل المجموعة.

وختم: نحن في الدور قبل النهائي بسبب هذه الروح. بالطبع جودة الأداء مهمة، لكني رأيت الكثير من الفرق تخرج لأنها لا تتمتع بروح هؤلاء اللاعبين.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في مباراته التالية يوم الأربعاء باستاد ويمبلي مع الدنمارك التي هزمت جمهورية التشيك 2-1 يوم السبت.