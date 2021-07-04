.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ساوثغيت: روح المجموعة صنعت الإنجاز

ساوثغيت
ساوثغيت قاد إنجلترا إلى نصف نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى منذ 25 عاماُ

ساوثغيت: روح المجموعة صنعت الإنجاز

متابع الغاء المتابعة

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا، أن روح المجموعة هي التي تميز فريقه بعد تأهله إلى قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم بفوزه 4-صفر على أوكرانيا يوم السبت.

وسجل هاري كين هدفين وأضاف هاري ماغواير وجوردان هندرسون هدفين بضربتي رأس ليتأهل المنتخب الإنجليزي إلى قبل النهائي في بطولة أوروبا لأول مرة في 25 عاما، وأعاد ساوثغيت الفضل إلى السلوك الجماعي لفريقه.

وقال غاريث في مؤتمر صحفي: قدمنا أداء رائعا، ليس فقط اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية ولكن الذين لعبوا في الشوط الثاني حافظوا أيضا على الزخم، أنا أفكر كذلك في اللاعبين الذين تركتهم خارج التشكيلة والذين لم ينزلوا الملعب من البدلاء.

وأتبع: لقد كانوا جزءا هائلا مما نقوم به. من الصعب جدا إبقاء مجموعة بهذا الحجم سعيدة وتشعر بالتقدير. ومع ذلك كان هؤلاء اللاعبون في غاية الروعة في كيفية التضحية بأنفسهم من أجل المجموعة.

وختم: نحن في الدور قبل النهائي بسبب هذه الروح. بالطبع جودة الأداء مهمة، لكني رأيت الكثير من الفرق تخرج لأنها لا تتمتع بروح هؤلاء اللاعبين.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في مباراته التالية يوم الأربعاء باستاد ويمبلي مع الدنمارك التي هزمت جمهورية التشيك 2-1 يوم السبت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبه.. أشياء لن تصدق أن صلاحيتها قد تنتهي وتضر بك! انتبه.. أشياء لن تصدق أن صلاحيتها قد تنتهي وتضر بك!
مآسي صغار داعش.. طفل من مخيم الهول مآسي صغار داعش.. طفل من مخيم الهول "أفتقد أمي"
الأكثر قراءة
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد