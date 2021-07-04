.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شيفشنكو يرشح إنجلترا لبلوغ المباراة النهائية

شيشفشينكو
شيفشنكو خلال المباراة التي خسرتها أوكرانيا برباعية أمام إنجلترا

شيفشنكو يرشح إنجلترا لبلوغ المباراة النهائية

متابع الغاء المتابعة

روما- رويترز

نشر في: آخر تحديث:

رشح أندريه شيفشنكو مدرب أوكرانيا المنتخب الإنجليزي للتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بعد خسارة فريقه 4-صفر في دور الثمانية، مشيراً إلى أن على بلاده تحسين قاعدتها من اللاعبين إذا أرادت المنافسة في أعلى مستويات اللعبة.

وقال مهاجم منتخب أوكرانيا السابق، الذي أمضى أغلب مسيرته في ميلان الإيطالي قبل انضمامه إلى تشيلسي الإنجليزي، إنه لا يشعر بالكثير من الإحباط من أداء فريقه رغم الهزيمة الثقيلة أمام إنجلترا.

وأبلغ الصحافيين: المنتخب الإنجليزي قوي حقا من الناحية الفردية وكذلك على المستوى الجماعي، ولديه مدرب رائع وقد وصل إلى الدور قبل النهائي، ويمكنني أن أرى أن بإمكان هذا الفريق أن يصل إلى النهائي.

وواصل: قدمنا أداء جيدا في بعض الفترات بالمباراة، ولكن هناك في بعض الأحيان أشياء ، الكرات الثابتة على سبيل المثال، لم ننجح فيها اليوم.

وخسر فريق شيفشنكو بثنائية من هاري كين وهدفين بضربتي رأس من ركلات ثابتة عن طريق هاري ماغواير وجوردان هندرسون، الذي سجل هدفه الدولي الأول.

وتلتقي إنجلترا مع الدنمارك في الدور قبل النهائي باستاد ويمبلي يوم الأربعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبه.. أشياء لن تصدق أن صلاحيتها قد تنتهي وتضر بك! انتبه.. أشياء لن تصدق أن صلاحيتها قد تنتهي وتضر بك!
مآسي صغار داعش.. طفل من مخيم الهول مآسي صغار داعش.. طفل من مخيم الهول "أفتقد أمي"
الأكثر قراءة
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد