شيفشنكو يرشح إنجلترا لبلوغ المباراة النهائية

رشح أندريه شيفشنكو مدرب أوكرانيا المنتخب الإنجليزي للتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بعد خسارة فريقه 4-صفر في دور الثمانية، مشيراً إلى أن على بلاده تحسين قاعدتها من اللاعبين إذا أرادت المنافسة في أعلى مستويات اللعبة.

وقال مهاجم منتخب أوكرانيا السابق، الذي أمضى أغلب مسيرته في ميلان الإيطالي قبل انضمامه إلى تشيلسي الإنجليزي، إنه لا يشعر بالكثير من الإحباط من أداء فريقه رغم الهزيمة الثقيلة أمام إنجلترا.

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وأبلغ الصحافيين: المنتخب الإنجليزي قوي حقا من الناحية الفردية وكذلك على المستوى الجماعي، ولديه مدرب رائع وقد وصل إلى الدور قبل النهائي، ويمكنني أن أرى أن بإمكان هذا الفريق أن يصل إلى النهائي.

وواصل: قدمنا أداء جيدا في بعض الفترات بالمباراة، ولكن هناك في بعض الأحيان أشياء ، الكرات الثابتة على سبيل المثال، لم ننجح فيها اليوم.

وخسر فريق شيفشنكو بثنائية من هاري كين وهدفين بضربتي رأس من ركلات ثابتة عن طريق هاري ماغواير وجوردان هندرسون، الذي سجل هدفه الدولي الأول.

وتلتقي إنجلترا مع الدنمارك في الدور قبل النهائي باستاد ويمبلي يوم الأربعاء.