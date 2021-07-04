كولومبيا تهزم الأوروغواي وتصل إلى نصف النهائي

تأهلت كولومبيا إلى نصف نهائي بطولة كوبا أميركا 2021 يوم الأحد بعد فوزها على الأوروغواي 4-2 بركلات الترجيح.

وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، إذ سجلت كولومبيا 4 ركلات عن طريق دوفان زاباتا، دافينسون سانشيز، ييري مينا وميغيل بورخا، فيما أهدر خوسيه ماريا خيمينيز وماتياس فيانا للأوروغواي مقابل تسجيل لويس سواريز وإدينسون كافاني.

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وتنتظر كولومبيا الفائز من مباراة الأرجنتين والإكوادور لمعرفة خصمها المقبل في نصف النهائي الذي سيقام أواخر الأسبوع الجاري