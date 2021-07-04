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كولومبيا تهزم الأوروغواي وتصل إلى نصف النهائي

كولومبيا الأوروغواي
كولومبيا فازت بركلات الترجيح

كولومبيا تهزم الأوروغواي وتصل إلى نصف النهائي

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العربية.نت

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تأهلت كولومبيا إلى نصف نهائي بطولة كوبا أميركا 2021 يوم الأحد بعد فوزها على الأوروغواي 4-2 بركلات الترجيح.

وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، إذ سجلت كولومبيا 4 ركلات عن طريق دوفان زاباتا، دافينسون سانشيز، ييري مينا وميغيل بورخا، فيما أهدر خوسيه ماريا خيمينيز وماتياس فيانا للأوروغواي مقابل تسجيل لويس سواريز وإدينسون كافاني.

وتنتظر كولومبيا الفائز من مباراة الأرجنتين والإكوادور لمعرفة خصمها المقبل في نصف النهائي الذي سيقام أواخر الأسبوع الجاري

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