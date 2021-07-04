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كين: منتخب إنجلترا لم يحقق شيئاً حتى الآن

هاري كين
كين سجل ثنائية في شباك أوكرانيا يوم السبت

كين: منتخب إنجلترا لم يحقق شيئاً حتى الآن

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روما - فرانس برس

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شدد المهاجم هاري كين على أن إنجلترا "لم تحقق شيئًا حتى الآن"، رغم بلوغها الدور نصف النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم إثر اكتساحها أوكرانيا برباعية نظيفة في روما السبت.

وأكد كين الذي رفع رصيده إلى ثلاثة اهداف في البطولة: نجن على الطريق الصحيح ولكننا لم نحقق شيئًا حتى الآن. لدينا مباراة نصف نهائية في ويمبلي، إنها لحظة جيدة لنحتفل بها ولكننا نعرف أين نريد أن نصل.

وتابع المهاجم (27 عاماً): حتى الآن كل شيء يسير بشكل جيد ويمنحنا ذلك الثقة، ولكننا سنواجه الدنمارك وهي فريق صعب ويملك إمكانات سيتحتم علينا دراستها، .سنحظى بدعم 60 الف متفرج، نريد أن نجعلهم فخورين بنا كما عائلاتنا وأصدقائنا.

وبعد أن فشل في هز الشباك في دور المجموعات بعد موسم رائع مع توتنهام حصل خلاله على هداف الدوري وأفضل صانع ألعاب، وجد كاين أخيرًا طريقه الى الشباك بهدف ضد ألمانيا في ثمن النهائي قبل ان يحرز ثنائية ضد أوكرانيا.

وعلّق: بصفتي مهاجم، أحيانًا تصلني الكرة وأحيانًا أخرى لا. هذه المرة نجحت في التسجيل سريعًا ومن ثم إضافة الثاني. كدت أن أسجل هاتريك، لكن كمهاجم يجب ان تكون مستعدًا للفرصة التالية.

وبلغ الإنجليز نصف نهائي البطولة القارية للمرة الأولى منذ 1996 حين انتهى مشوارهم على أرضهم على أيدي الألمان بالذات، بفضل أهداف كين وقلب الدفاع هاري ماغواير وجوردان هندرسون.

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