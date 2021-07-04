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لايزبيغ يستهدف تواجد 24 ألف مشجع في مباراته الافتتاحية

بايرن لايبزيغ
من مباراة سابقة بين لايبزيغ وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

لايزبيغ يستهدف تواجد 24 ألف مشجع في مباراته الافتتاحية

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لايبزيغ - د ب أ

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يسعى نادي لايبزيغ لتواجد 24 ألف متفرج في مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم ضد شتوتغارت الشهر المقبل.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" يوم الأحد إن لايبزيغ يعمل على بروتوكول مع السلطات الصحية المحلية والذي سيتم مناقشته أيضا مع ممثلي المشجعين.

وتبلغ سعة ملعب لايبزيغ، الذي تم تجديده الآن 47 ألف متفرج، وسيبلغ عدد المشجعين الحاضرين في المباراة في منتصف أغسطس القادم 24 ألفا بنسبة تزيد قليلا عن 50 في المئة.

ومن المقرر أن تعود الجماهير للمدرجات في الموسم الجديد وسط انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع استمرار تطعيم المزيد من الأفراد.

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