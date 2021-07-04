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ميسي: الجوائز الفردية لا تهمني

ميسي
ميسي بات على بعد هدف واحد من معادلة رقم بيليه القياسي

ميسي: الجوائز الفردية لا تهمني

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العربية.نت

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أكد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عدم اهتمامه بالجوائز الفردية، مشيراً إلى أنه يركز مع منتخب بلاده للوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كوبا أميركا المقامة حالياً في البرازيل.

وتغلبت الأرجنتين على الإكوادور 3-0 صباح الأحد بتوقيت غرينيتش بفضل ميسي الذي سجل هدفاً رفع رصيده إلى 76 هدفاً دولياً، وجعله على بعد هدف واحد من معادلة رقم بيليه القياسي في أميركا الجنوبية.

وقال ليونيل عقب المباراة: قلت دائما إن الجوائز الفردية ثانوية، نحن هنا من أجل شيء آخر. لدينا هدف ونحن نركز عليه تماما.

وواصل: كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف مدى صعوبة هذا المنافس. أهم شيء هو أننا قطعنا خطوة أخرى إلى الأمام.

وتلتقي الأرجنتين في نصف النهائي مع كولومبيا التي تغلبت على الأوروغواي يوم الأحد بركلات الترجيح.

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