ميسي يتجاوز رونالدو في عدد الركلات الحرة المسجلة

تجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الركلات الحرة المباشرة المسجلة بعد إحرازه هدف منتخب بلاده الثالث في مرمى الإكوادور صباح يوم الأحد في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا.

وسجل ميسي ثالث أهداف منتخب بلاده في اللقاء بعد صناعته هدفين سجلهما رودريغو دي بول ولوتارو مارتينيز لتتأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي في مواجهة كولومبيا.

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وبحسب "أوبتا" فإن ميسي بعد هدفه في مرمى الإكوادور وصل إلى 58 ركلة حرة مباشرة مسجلة متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توقف عند 57. وأحرز ميسي بقميص برشلونة 50 هدفا عن طريق الركلات الحرة المباشرة فيما كان نصيب الأرجنتين 8 تسديدات.