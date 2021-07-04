ويلزي يجمع 34 ألفاً للطفلة الألمانية "الباكية"

جمع مواطن ويلزي ما يقرب من 34 ألف جنيه إسترليني من أجل التبرع بها لطفلة كانت ترتدي قميص منتخب ألمانيا أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتعرضت الفتاة لسوء المعاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت وهي تبكي خلال هزيمة ألمانيا صفر - 2 أمام إنجلترا بملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، بدور الـ16 لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020".



وبدأ الويلزي جويل هيوز حملة التبرعات الجماعية بعد ما سمّاه إساءة "مروعة للغاية" بمجرد ظهور الفتاة وهي تبكي على شاشات التلفزيون وعلى شاشات ملعب ويمبلي في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.



وكان هدف هيوز جمع 500 جنيه إسترليني، لكن المبلغ بلغ 33600 جنيه من أكثر من 3000 متبرع بعد ظهر الأحد.

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