مدرب الدنمارك: إريسكن جزء من رحلتنا إلى ويمبلي

أكد مدرب الدنمارك كاسبر يولماند أن لاعبه كريستيان إريكسن يبقى جزءًا من فريقه، بعد أن واصل منتخب بلاده مشواره المميز في كأس أوروبا لكرة القدم ببلوغه نصف النهائي بعد فوزه 2-1 على التشيك السبت في باكو.

وعانى إريكسن من أزمة قلبية في المباراة الأولى للدنمارك ضد فنلندا واحتاج إلى إعادة إنعاش على ارض الملعب قبل ان يستكمل تعافيه في المستشفى.

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واستأنف لاعبو الدنمارك تلك المباراة تحت الصدمة وخسروها بهدف نظيف قبل أن يسقطوا في المباراة الثانية 2-1 امام بلجيكا، إلا أن ثلاثة انتصارات لاحقًا، وضعت رجال يولماند في ويمبلي ضد إنجلترا الأربعاء، بعد ان بلغت الدنمارك البطلة المفاجأة لنسخة العام 1992 الدور نصف النهائي للمرة الرابعة.

وقال يولماند عن إريكسن: فكرت به خلال المباراة وبعدها، بقيت أفكر أنه كم من الرائع لو كان يلعب هنا، هو جزء كبير من هذا الفريق وجزء كبير من رحلتنا إلى ويمبلي. لم نبنِ هذا الفريق بين ليلة وضحاها، لقد كان جزءًا من هذا الفريق منذ فترة طويلة. أتمنى لو كان هنا. أرسل كل تحياتي إليه وهو جزء من هذه النتيجة.

وحظيت الدنمارك بعد الحادثة الأليمة وردة الفعل التي قام بها اللاعبون على ارض الملعب بدعم الجماهير من حول العالم.

وقال يولماند: بالطبع أشعر بالدعم. أعتقد ان عالم كرة القدم بأسره فهم في تلك الثانية وبعدها بأيام الامور المهمة في الحياة وفي كرة القدم.