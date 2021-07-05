بوسكيتس: بطولة أوروبا الحالية الأخيرة لي مع المنتخب

يعتقد نجم كرة القدم الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، بأن بطولة كأس أوروبا الحالية "يورو 2020" ستكون النسخة الأخيرة له في البطولة مع المنتخب الإسباني، ولكنه لم يقرر بعد متى سينهي مسيرته الدولية مع الماتادور الإسباني.



وكان بوسكيتس نجم خط وسط برشلونة الإسباني قد فاز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا كما لعب دورا في فوز الفريق بلقب يورو 2012.



والآن، يضع بوسكيتس صوب عينيه إمكانية الفوز مع الماتادور بلقب جديد في البطولات الكبيرة حيث يلتقي المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي الثلاثاء على استاد ويمبلي في لندن بالمربع الذهبي ليورو 2020.



وفكر بوسكيتس (32 عاماً) قائد المنتخب الإسباني في مستقبله مع الفريق، ولكنه قال إن التغلب على المنتخب الإيطالي (الآزوري) غدا هو الشيء الوحيد الذي يشغل تفكيره حاليا.



وصرح بوسكيتس إلى صحيفة "آس" الإسبانية قائلا: عليك أن تفكر في موعد إنهاء مسيرتك الدولية. ما يدور في ذهني هو أن هذه ستكون آخر بطولة أوروبية لي مع الفريق، وبعدها أدرس الأمر.



وأوضح: عليك أن تتقدم خطوة بخطوة. لم أعد في العشرين من عمري. أشعر بأنني على ما يرام. أشعر بارتياح كبير وسط مجموعة اللاعبين، صحيح أن المدرب يقول دائما إن السن لا يهم، وذلك طالما أنك بصحة جيدة. سيكون لديه من هم أفضل وأولئك الذين يتمتعون بالجدارة، وسيظهر ذلك لاحقا.



وأشار: في اللحظة الحالية، أفكر في مباراة الدور قبل النهائي أمام إيطاليا، وهي أمر مهم، وبعدها سنفكر في نهائيات دوري الأمم الأوروبي خلال أكتوبر المقبل، ونرى ما سيحدث.



وقال بوسكيتس إن المنتخب الإسباني محظوظ لوجود لويس إنريكي في منصب المدير الفني للفريق. وأوضح: نحن محظوظون لوجود لويس إنريكي هنا. إنه يطور أفكاره، مع مجموعة عمله، ومع اللاعبين الذين يثق بهم، بطموح كبير للغاية وينعكس ذلك على الملعب.

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