ساكا جاهز للمشاركة مع إنجلترا في مباراة نصف النهائي

أكد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا أن الجناح بوكايو ساكا سيكون في كامل اللياقة وجاهزا للمشاركة في مباراة الفريق في الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام الدنمارك الأربعاء المقبل بعد غيابه عن المواجهة مع أوكرانيا في دور الثمانية بسبب الإصابة.



وتعرض ساكا لإصابة خفيفة خلال تدريبات المنتخب الإنجليزي الجمعة الماضي وغاب عن فوز فريقه 4-صفر على نظيره الأوكراني السبت الماضي إذ شارك جيدون سانشو بدلا منه.



وشارك ساكا (19 عاما) أساسيا من البداية في فوز إنجلترا 2-صفر على ألمانيا في دور 16 وفي الفوز 1-صفر على جمهورية التشيك في أخر مباريات إنجلترا في دور المجموعات.



وقال ساوثغيت: يفترض أن يكون لائقا، لقد أعلن أنه جاهز للمشاركة في مباراة أوكرانيا لكن لم تتاح لنا فرصة لمشاهدته على أرض الملعب للتأكد من ذلك.



وأضاف المدرب: سيعود للتدريب بصورة كاملة مع الفريق يوم الاثنين ويفترض أن يكون على ما يرام.



وتسعى إنجلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى لأول مرة منذ فوزها بكأس العالم في 1966 في استاد ويمبلي اللندني.

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