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سانشو: تمثيل إنجلترا في "يورو 2020" حلم بات حقيقة

سانشو أوكرانيا إنجلترا
سانشو خلال مباراة إنجلترا وأوكرانيا في ربع النهائي

سانشو: تمثيل إنجلترا في "يورو 2020" حلم بات حقيقة

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لندن - د ب أ

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أعرب جادون سانشو عن سعادته البالغة بتمثيل المنتخب الإنجليزي والمساهمة في بلوغه المربع الذهبي لكأس أوروبا "يورو 2020".

وقال سانشو خلال مقابلة مع برنامج "ليونز دين" على موقع "يوتيوب": هو شيء كنت أحلم به وأنا طفل، ارتداء القميص من أجل عائلتي ، هو شرف كبير بالفعل بالنسبة لي.

وأضاف: أعتبر نفسي محظوظا، تمثيل إنجلترا في بطولة كبرى هو حلم صار حقيقة وممتن لكل الفرص التي حصلت عليها.

وبعد انتهاء البطولة القارية مباشرة، سينتقل سانشو إلى مانشستر يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند إذ تنتظره الكثير من التحديات في ملاعب كرة القدم خاصة وأنه مازال في الحادية والعشرين من عمره.

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