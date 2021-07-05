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ساوثغيت يحذر من قوة "مشاعر" منتخب الدنمارك

ساوثغيت
ساوثغيت قاد إنجلترا إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1996

ساوثغيت يحذر من قوة "مشاعر" منتخب الدنمارك

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لندن - رويترز

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يرى غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أن المنتخب الدنماركي منافسه في قبل نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يستغل موجة من المشاعر مدفوعة بتجربته مع كريستيان إريكسن وسيكون قوة كبيرة باستاد ويمبلي يوم الأربعاء.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بسبب أزمة قلبية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة الدنمارك الأولى بالبطولة ضد فنلندا ونُقل إلى المستشفى بعد حصوله على إنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب.

وخسر المنتخب الدنمركي هذه المباراة لكن في غياب صانع اللعب نجح في التأهل من دور المجموعات ثم هزم ويلز وجمهورية التشيك في طريقه لمواجهة إنجلترا التي يخلو سجلها من الهزائم.

وقال ساوثغيت: نتحدث عن المنظور في الرياضة ولكن نادرا ما نمتلكه. كانت هذه لحظة أعادته لنا جميعا، يمكنني أيضا أن أتخيل ما فعلته هذه اللحظة للمنتخب الدنماركي.

وزاد: نحن نتحدث عن الأشياء التي مررنا بها ولكن ما مروا به في ذلك اليوم والحالة التي كان عليها قائدهم سيمون كاير والحالة التي كان عليها الفريق، وكيف ربطهم ذلك بجماهيرهم، هذا قوي جدا.

وأتبع: يستغلون موجة من المشاعر بالتأكيد وهذه قوة هائلة قادمة إلى ويمبلي. هذه الأشياء بالتأكيد لها تأثير على تفكيرك.

ولم يصل المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة كبيرة منذ 1966 لكن بعد تغلبه على ألمانيا وفوزه 4-صفر على أوكرانيا، يبدو أنه نجح في تجاوز مشاكله التقليدية في الأدوار الإقصائية.

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