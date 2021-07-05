غوارديولا: منعنا ثنائي إسبانيا من المشاركة في الأولمبياد

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن‭ ‬رفض ناديه التخلي عن رودري وفيران توريس للمشاركة مع منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو، وقال إن الأندية الأخرى يجب أن تقوم بالمثل للحيلولة دون إجهاد اللاعبين.

وتم استدعاء ستة لاعبين من تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم للفريق الأولمبي ومن بينهم ثنائي برشلونة لاعب الوسط بيدري والمدافع إيريك غارسيا ومن المفترض انضمامهما للتدريبات في 12 يوليو بعد يوم من نهائي بطولة أوروبا.

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لكن بينما تملك الأندية خارج إسبانيا الحق في رفض التخلي عن لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد فان الأندية الإسبانية ملزمة بترك لاعبيها لتمثيل بلادهم.

وقال غوارديولا لمحطة "تي.ف 3" الكاتالونية يوم الاثنين: كان من المفترض أن يذهب فيران توريس ورودري إلى الأولمبياد لكنهما لن يفعلا لأنهما شاركا في بطولة أوروبا. سيكون الأمر مجهدا جدا حال المشاركة في الألعاب. تكفي بطولة واحدة في الصيف. الأندية هي من تدفع أجور اللاعبين ويجب أن تحافظ على أصولها. جدول المباريات الحالي في غاية القسوة ويتم ابتكار بطولات ومسابقات جديدة كل يوم.

وتلتقي إسبانيا مع إيطاليا في الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا يوم الثلاثاء وأشاد غوارديولا بزميله السابق في برشلونة لويس إنريكي لقيادة الفريق لهذا الدور المتقدم.

وأضاف: السعادة لا تسعني بما حققه لويس إنريكي. يستحق هذا وأكثر. أظهر الكثير من الشجاعة في قراراته.