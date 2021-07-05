فينغر يدعم مقترح الاتحاد السعودي

يرغب الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم في إقناع القوى الكروية في أوروبا بقبول مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلا من إقامتها الحالية كل أربع سنوات.



وصرح فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي للعبة "فيفا" إلى مجلة "كيكر" الألمانية يوم الاثنين بأن إقامة دورة كأس العالم على أساس أربع سنوات لم تكن "أمرا محفورا في الصخر"، لأن هناك العديد من الفرق أكثر مما هو في أوروبا.



وأوضح: إذا أردت تحسين مستوى المباريات حول العالم ، عليك أن تفكر في هذا. لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، هناك 156 دولة أخرى في العالم.



وأضاف : هناك 211 دولة الآن من الأعضاء بالفيفا، ومنها 133 منها لم يسق لها المشاركة في كأس العالم. وهذه الدول تنتظر كأس العالم كل أربع سنوات، دون أن يكون لديها فرصة للمشاركة فيها.



وتقرر زيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة 2026، ومن الممكن أن تكون إقامة البطولة كل عامين في المستقبل فكرة أخرى تساهم في مشاركة مزيد من البلدان في البطولة التي احتكرت دول أوروبا وأميركا الجنوبية لقبها حتى الآن.

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