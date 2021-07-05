قبل ملاقاة إسبانيا.. مانشيني يحذر الطليان

حذر روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، فريقه من نشوة الانتصار المحيطة بالفريق وذلك قبل مواجهة إسبانيا، الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم.

وقال مانشيني في مؤتمر صحافي بالإشارة إلى الجماهير التي رشحت الفريق للتأهل للنهائي: نحن نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، لذلك نحن بحاجة لتقديم مباراة عظيمة، نحن في الدور قبل النهائي من كأس أوروبا، بالكاد أن ترى مباراة سهلة.

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وأشاد مانشيني بمنتخب إسبانيا، مؤكدا أنه فريق غير عادي وسيطر على كرة القدم في السنوات الأخيرة.

وقال مانشيني: أسلوب "تيكي – تاكا" جلب للإسبان نجاحات غير عادية، حتى الآن هم يلعبونها بشكل جيد للغاية، الكرة لدينا مختلفة، سنحاول أن نفرض أسلوبنا ونواصل اللعب على طريقتنا.

من جانبه، أعرب ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي، عن احترامه الكبير لمنتخب إسبانيا بطل نسخة 2012 من كأس أوروبا قائلا: لا يوجد مرشح حينما يتعلق الأمر بالدور قبل النهائي، حتى لو عانى الإسبان من صعوبات في البطولة هذا الأمر لا يعد مهما أبدا.

وأشار مانشيني إلى أنه من غير العدل ألا يتواجد مشجعون من إيطاليا وإسبانيا في الملعب بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المباراة ستقام في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن والتي تستضيف مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين إنجلترا والدنمارك بعد غد الأربعاء.