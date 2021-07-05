ماغواير يؤيد تمديد عقد المدرب ساوثغيت

أبدى هاري ماغواير تأييده لفكرة تجديد عقد غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، وذلك بعدما أشاد بدعم المدرب له داخل وخارج الملعب العام الماضي.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه مع نهاية عقد ساوثغيت الحالي مع المنتخب الإنجليزي بعد كأس العالم 2022، فإن مارك بلينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي للعبة، كشف عن رغبة اتحاده في تجديد عقد غاريث، الأمر الذي يؤيده ماغواير.

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وبسؤاله عن إذا ما كان اللاعبون يرغبون في توقيع ساوثغيت على عقد جديد قال ماغواير: نعم بالطبع، يمكنني أن أتحدث عن نفسي فقط، لكنني متأكد من أن الجميع سعداء مثلي تماما بالتواجد في معسكرات المنتخب الإنجليزي وبالطريقة التي جعلتها ممتعة للجميع.

وسجل مدافع مانشستر يونايتد الهدف الثاني في المباراة التي تغلب فيها المنتخب الإيطالي على نظيره الاوكراني 4 - صفر في العاصمة الإيطالية روما في دور الثمانية لكأس أوروبا. ومع نهاية مباراة الدور قبل النهائي أمام الدنمارك في ملعب "ويمبلي" يوم الأربعاء المقبل، ربما ينتهي موسم ماغواير بلقب بطولة كأس أوروبا.

وبدا أن ذلك الأمر بعيد المنال حينما حكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ في اليونان، وذلك بعد مشادة في جزيرة ميكونوس الصيف الماضي، على الرغم من الحكم الصادرة بحقه يوم 25 أغسطس من العام الماضي، والذي تم استئنافه من الفريق القانوني لماغواير، قرر ساوثغيت استدعاء المدافع لقائمة المنتخب الإنجليزي في ذلك اليوم، رغم اضطراره في النهاية لاستبعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وأضاف ماغواير: لقد كان دعم غاريث ساوثغيت لي رائعا منذ أن شاركت للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي، هذا أعطاني ثقة كبيرة وإيمانا قبل الدخول لأي مباراة من أجل تقديم أفضل أداء لدي.