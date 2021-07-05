نجم منتخب فرنسا ينصح مبابي بالرحيل عن باريس

يرى نيكولا أنيلكا لاعب منتخب فرنسا السابق لكرة القدم أن يتعين على مواطنه كيليان مبابي الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان إذا أراد التألق على المستوى العالمي مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.



ويرتبط مبابي (22 عاما) مع باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي بعقد يستمر حتى يونيو حزيران 2022 لكن هناك أحاديث تتردد عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.



وأحرز مبابي 42 هدفا لسان جيرمان في كل المسابقات خلال الموسم الماضي، وقال إن مسيرته مع منتخب فرنسا في بطولة أوروبا 2020 لم تكن موفقة بعد فشله في هز الشباك وإهداره ركلة ترجيح حاسمة خلال المواجهة مع سويسرا في دور 16 والتي دع على اثرها أبطال العالم البطولة القارية.



وكتب أنيلكا في عموده بموقع "ذي أثليتيك" الرياضي: إذا أردت الفوز بأرفع الجوائز فعليك الرحيل عن باريس سان جيرمان في مرحلة ما، لا يمكنك القول إنك تنافس مع الأفضل طوال الوقت عندما تكون في سان جيرمان.



وأضاف اللاعب الذي سبق له الفوز ببطولة أوروبا 2000 مع منتخب فرنسا: إذا أردت الفوز بالكرة الذهبية، وهو ما يتعين عليك التطلع إليه، للسير على خطى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فعليك المنافسة مع الأفضل.



وسبق لرونالدو وميسي التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم أكثر من مرة.



وأشار أنيلكا إلى أن الدوري الفرنسي ليس سهلا لكن الدوري الانجليزي الممتاز هو "الدوري الأصعب"، وقال مخاطبا مبابي: لذا إذا أردت أن تكون من بين الأفضل فعليك القيام بما تقوم به في باريس لكن في صفوف تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو أرسنال أو مانشستر سيتي أو ليفربول أو الرحيل إلى إسبانيا والانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة أو ربما التوجه إلى إيطاليا.. حتى يتسنى لك التطلع إلى التألق بشكل أفضل على المستوى العالمي.



مادة اعلانية