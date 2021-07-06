الألماني بودولسكي يخوض مغامرة جديدة في بولندا

أعلن نادي غورنيك زابغه البولندي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنه ضم إلى صفوفه لاعب المنتخب الألماني السابق لوكاس بودولسكي الفائز بكأس العالم 2014 مع منتخب بلاده.

وذكر النادي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": حان الوقت، أهلا بك في بيتك"، بينما كشفت وسائل إعلام أن بودولسكي (36 عاماً) وقع عقدا مع النادي البولندي لمدة عام واحد.

مادة اعلانية

وكانت آخر محطة سابقة في مسيرة بودولسكي مع فريق أنطاليا سبور التركي، ولعب له لموسم واحد، وبات لاعبا حرا منذ أول يوليو مع نهاية العقد.

وسيكون غورنيك زابغه، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري البولندي، ثامن فريق يلعب له بودولسكي خلال مسيرته الاحترافية.