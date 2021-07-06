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التحقيق في تغريدات عنصرية وكراهية تجاه الفرنسيين

مبابي فرنسا
فرنسا خرجت من البطولة عقب الخسارة أمام سويسرا في ثمن النهائي

التحقيق في تغريدات عنصرية وكراهية تجاه الفرنسيين

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العربية.نت

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كشف مكتب المدعي العام في باريس يوم الثلاثاء، أنه يحقق منذ يوم 30 يونيو الماضي بخصوص تغريدات عنصرية استهدفت بعض لاعبي منتخب فرنسا عقب الخروج من ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" أمام سويسرا.

وكانت فرنسا تتقدم على نظيرتها سويسرا بفارق هدفين مع دخول المباراة إلى دقائقها الأخيرة، إلا أن سويسرا سجلت هدفين متأخرين وتماسكت حتى فازت بالمباراة عبر ركلات الترجيح 5-4.

وقال مكتب المدعي العام إن الغريدات تحمل إهانة علنية ذات طابع عنصري، وذلك عقب انتشار تغريدات موجهة تجاه بعض لاعبي "البلوز".

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