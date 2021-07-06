الصين توقف الدوري المحلي بحثاً عن التأهل إلى المونديال

قررت الصين إيقاف الدوري المحلي لما يزيد على ثلاثة أشهر من أجل تعزيز فرص المنتخب الوطني في التأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في 20 عاما.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم إن الدوري سيستأنف في 15 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس قبل توقفه حتى أول ديسمبر.



ويتيح التوقف الفرصة لمدرب المنتخب الوطني لي تاي لإعداد فريقه لتصفيات كأس العالم 2022 حيث تلعب الصين في المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية بجانب اليابان وأستراليا والسعودية وفيتنام.



وتقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب، وفي ظل قيود الحجر الصحي الصارمة في الصين فإن اللعب في الدوري المحلي سيتأثر بشدة.

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ومن المنتظر أن تبدأ الصين، التي لم تتأهل لكأس العالم منذ مشاركتها الوحيدة في 2002، المرحلة التالية من التصفيات أمام أستراليا في الثاني من سبتمبر.

وكان من المقرر استئناف الدوري الصيني في 21 يونيو عقب مشاركة الصين في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ومع ذلك، تسببت متطلبات الحجر الصحي في نقل التصفيات إلى الإمارات من سوتشو، مما أدى إلى تأجيل الدوري المحلي.



ويستمر الدوري الصيني بنظام المجموعتين في ملاعب مركزية معزولة طبيا، وتتأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة إلى مرحلة اللعب على اللقب.



وينطلق كأس الاتحاد الصيني في 31 يوليو ويستمر أثناء فترة توقف الدوري ويقام النهائي في 13 نوفمبر أو اليوم التالي.