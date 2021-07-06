.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصين توقف الدوري المحلي بحثاً عن التأهل إلى المونديال

غوانزو شنغهاي
من مباراة سابقة بين غوانزو وشنغهاي

الصين توقف الدوري المحلي بحثاً عن التأهل إلى المونديال

متابع الغاء المتابعة

بكين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قررت الصين إيقاف الدوري المحلي لما يزيد على ثلاثة أشهر من أجل تعزيز فرص المنتخب الوطني في التأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في 20 عاما.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم إن الدوري سيستأنف في 15 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس قبل توقفه حتى أول ديسمبر.

ويتيح التوقف الفرصة لمدرب المنتخب الوطني لي تاي لإعداد فريقه لتصفيات كأس العالم 2022 حيث تلعب الصين في المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية بجانب اليابان وأستراليا والسعودية وفيتنام.

وتقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب، وفي ظل قيود الحجر الصحي الصارمة في الصين فإن اللعب في الدوري المحلي سيتأثر بشدة.

ومن المنتظر أن تبدأ الصين، التي لم تتأهل لكأس العالم منذ مشاركتها الوحيدة في 2002، المرحلة التالية من التصفيات أمام أستراليا في الثاني من سبتمبر.

وكان من المقرر استئناف الدوري الصيني في 21 يونيو عقب مشاركة الصين في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ومع ذلك، تسببت متطلبات الحجر الصحي في نقل التصفيات إلى الإمارات من سوتشو، مما أدى إلى تأجيل الدوري المحلي.

ويستمر الدوري الصيني بنظام المجموعتين في ملاعب مركزية معزولة طبيا، وتتأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة إلى مرحلة اللعب على اللقب.

وينطلق كأس الاتحاد الصيني في 31 يوليو ويستمر أثناء فترة توقف الدوري ويقام النهائي في 13 نوفمبر أو اليوم التالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها! انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها!
الأكثر قراءة
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر
مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا
رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟ رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟
فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين
قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها
انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها! انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها!
قبل أن تذهب
بكتيريا في الأمعاء قد تكون الطريق لعلاج التوحد
بكتيريا في الأمعاء قد تكون الطريق لعلاج التوحد
اكتشف المزيد