إنريكي: هدفنا السيطرة على الكرة أمام إيطاليا

رفض لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، ترك الأمور معلقة حول هدف فريقه حينما يواجه نظيره الإيطالي الثلاثاء في الدور قبل النهائي من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: هدفنا واضح نحن نريد الكرة نحن نحتاج لها.

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المنتخب الإسباني هو أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في البطولة حتى الآن، برصيد 12 هدفا، كما أنه يتصدر ترتيب المنتخبات في الاستحواذ على الكرة بنسبة 2ر67 بالمئة.

وقال إنريكي عن إيطاليا: لكنهم أيضا يريدون الاستحواذ على الكرة. لدينا فرصة للعب في المباراة النهائية، لدينا هدف كبير أمامنا، ونحتاج لأن نلعب المباراة بنسبة مئة بالمئة.

وقال إنريكي إنه سعيد بعمله كقائد خارج الملعب، موضحا أن القادة الحقيقيين هم من يلعبون على أرضية الملعب ومن يساندونهم على دكة البدلاء.

وأضاف: إذا فزنا بالمباراة وتأهلنا إلى المباراة النهائية، سيكون ذلك بفضل اللاعبين".

من جانبه، قال اللاعب الشاب بيدري إن المباراة ستكون شديدة التنافس في خط الوسط، وأن من يرتكب أقل عدد من الأخطاء سيكون في المباراة النهائية.

وأوضح بيدري أنه أدرك احتياجه للتطور داخل منطقة الجزاء، ليكون لديه فرص للتسجيل قائلا: إنه شيء يجب أن أتطور فيه في المستقبل.

وأضاف إنريكي إن المدافع أيميريك لابورت ولاعبين أخرين، لم يتدربوا الأحد لوجود خيار التعافي في الصالة الرياضية، وبغض النظر عن المهاجم بابلو سارابيا الذي لديه إصابة عضلية، سيكون كل اللاعبين جاهزين للمباراة التي تستضيفها العاصمة لندن.