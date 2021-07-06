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باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع حكيمي

خلال تقديم الدولي المغربي أشرف حكيمي

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع حكيمي

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باريس - رويترز

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أعلن باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي لخمس سنوات لكنه لم يكشف عن قيمة الصفقة.

وتخرج اللاعب البالغ عمره "22 عاما" والمولود في إسبانيا من أكاديمية ريال مدريد وصعد للفريق الأول في 2017 وكان جزءا من التشكيلة الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في موسم 2017-2018.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان دفع نحو 60 مليون يورو (71 مليون دولار) للحصول على خدمات الظهير الأيمن متعدد المواهب.

وقضى حكيمي فترة إعارة مع بروسيا دورتموند المنافس في الدوري الألماني وفاز بكأس السوبر الألمانية في 2019 قبل الانضمام إلى إنتر الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقال حكيمي لموقع النادي: أشعر بفخر كبير اليوم. بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا عرض علي باريس سان جيرمان فرصة المنافسة في مسابقة جديدة مع واحد من أكبر الأندية في العالم. انتظر على أحر من الجمر لقاء زملائي الجدد والجماهير والاستمتاع بأجواء اللعب في ملعب بارك دي برينس. تحدوني طموحات كبيرة مع النادي وسأبذل قصارى جهدي من أجل أن أكون عند حسن ظنهم.

وخاض حكيمي 36 مباراة دولية وسجل أربعة أهداف مع المغرب منذ مشاركته الأولى في 2016.

وتعاقد باريس سان جيرمان بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو بالفعل مع جورجينيو فينالدم لاعب وسط منتخب هولندا من ليفربول بينما ذكرت تقارير وسائل إعلام أن النادي الفرنسي يقترب من التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا وسيرجيو راموس مدافع إسبانيا.

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