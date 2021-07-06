تريبيير: منتخب إنجلترا تغير كثيراً منذ كأس العالم

أكد كيران تريبيير مدافع إنجلترا أن منتخب بلاده لم يعد نفس الفريق الذي خسر أمام كرواتيا في قبل نهائي كأس العالم 2018 لكرة القدم، إذ تحسن مستواه بسبب المواهب الشابة والهجومية وبات قادرا على النجاح في بطولة أوروبا 2020.

وكان تريبيير سجل هدفا من ركلة حرة في قبل نهائي كأس العالم في روسيا، قبل أن تسجل كرواتيا مرتين لتفوز بعد وقت إضافي.

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وسيلعب فريق المدرب غاريث ساوثغيت ضد الدنمارك في استاد ويمبلي يوم الأربعاء، ويملك فرصة الوصول إلى نهائي بطولة كبرى لأول مرة منذ إحراز لقب كأس العالم 1966.

وقال تريبيير لوسائل إعلام بريطانية يوم الاثنين: أعتقد أنه على مدار عامين، تحسن الفريق كثيرا، ونحن الآن في موقف أفضل من مجرد كتابة تاريخ لأنفسنا.

وأضاف: هناك ربما ستة أو سبعة لاعبين من التشكيلة التي شاركت في كأس العالم، لذا لدينا الآن العديد من المواهب الشابة، ويمكن للجميع متابعة اللاعبين المهاجمين الموجودين لدينا، وأعتقد أننا تطورنا كثيرا مقارنة بعام 2018.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في نهائي بطولة أوروبا يوم الأحد ضد المنتصر من مباراة يوم الثلاثاء بين إسبانيا وإيطاليا.