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دعوة إريكسن لحضور المباراة النهائية بعد نجاته من الموت

إريكسن الدنمارك
إريكسن تعرض إلى أزمة قلبية في مباراة منتخبه الأولى بالبطولة

دعوة إريكسن لحضور المباراة النهائية بعد نجاته من الموت

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العربية.نت

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وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الدعوة للدولي الدنماركي كريستيان إريكسن والمسعفين الذين أنقذوا حياته بعد إصابته بأزمة قلبية في مباراة فريقه الافتتاحية ببطولة أوروبا لكرة القدم لحضور النهائي في ويمبلي يوم الأحد.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

وقال "يويفا" إن إريكسن وزوجته وستة من المسعفين تم دعوتهم لحضور النهائي لكن الدولي الدنماركي لم يؤكد حضوره.

وقال بيدر إرسغارد وهو أحد المسعفين إنه تشرف بتلقي دعوة حضور النهائي في مقصورة كبار الشخصيات من رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين.

وأضاف في تصريحات صحفية: أشعر بسعادة غامرة مثل طفل في ليلة عيد الميلاد، أشعر بالفخر الشديد لما قدمته وبجميع أفراد الطاقم. لم يكن جهدا فرديا.

وسقط أريكسن مغشيا عليه في ملعب باركن في الشوط الأول أمام فنلندا في مشهد يفطر القلب على شاشات التلفزيون، ويتعافى حاليا في منزله بعدما أجرى جراحة لزراعة منظم لضربات القلب.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

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