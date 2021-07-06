ليدز يتم تعاقده مع ظهير برشلونة

أعلن ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع متعدد المهارات جونيور فيربو لمدة أربع سنوات قادما من برشلونة الإسباني في صفقة لم يكشف عن قيمتها.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليدز دفع حوالي 12.8 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم اللاعب المولود في جمهورية الدومنيكان، والذي سبق له اللعب في منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.

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وبزغ نجم فيربو، الذي يلعب في الأساس في مركز الظهير الأيسر لكن بإمكانه اللعب في مراكز مختلفة في خط الدفاع، في ريال بيتيس قبل أن ينتقل إلى برشلونة بعقد لخمس سنوات في 2019.

وشارك فيربو (24 عاما) في 41 مباراة مع النادي الكاتالوني في آخر موسمين، وساهم في فوزه بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

وسيرتدي فيربو، وهو ثالث لاعب يضمع ليدز هذا الصيف، القميص رقم 3 .

ويتطلع ليدز إلى تعزيز خياراته في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل إزغان أليوسكي عن النادي يوم الاثنين الماضي في نهاية عقده الذي استمر أربع سنوات.

واحتل ليدز المركز التاسع في الدوري الممتاز الموسم الماضي. ويبدأ الموسم الجديد خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد في 14 أغسطس.