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ناغلسمان "يضرب نفسه" بعد تعاقده مع بايرن

ناغلزمان
ناغلسمان سيتولى تدريب بايرن حتى 2026

ناغلسمان "يضرب نفسه" بعد تعاقده مع بايرن

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ميونخ - د ب أ

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أكد جوليان ناغلسمان أنه مازال يشعر بالذهول بوظيفته الجديدة كمدير فني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وذلك قبل قيادة أول مران للفريق يوم الأربعاء.

وقال في مقطع فيديو نشره النادي يوم الثلاثاء: بالطبع يجب أن أضرب نفسي أحيانا لكي أصدق. هذا بالفعل جنون ومسار غير بديهي لمسيرتي.

وأضاف ناغلسمان، الذي ولد في لاندسبرغ آم لش، التي تبعد 65 كيلومتراعن ميونخ : عدت الآن بشكل أو بآخر للمنزل. أن أكون قادرا على العمل في أحد أكبر الأندية الأوروبية بالطبع هو مزيج استثنائي يجعلني سعيد للغاية، وفي بعض الأحيان يجعلني أضرب نفسي لمعرفة ما إذا كان هذا حقيقيا. ولكن في هذه اللحظة فإن شعوري أنه حقيقي للغاية.

وتعاقد بايرن ميونخ مع ناغلسمان من لايبزيغ بعقد مدته خمسة أعوام حتى يونيو 2026.

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