رانغنيك يترك التدريب ويؤسس شركته الخاصة

أكد رالف رانغنيك مدرب لايبزيغ الألماني السابق أنه سيؤسس شركته الخاصة ولن يعمل مجددا كمدرب أو مدير كرة في المستقبل المنظور.

وقال رانغنيك في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية يوم الثلاثاء: أقوم بتأسيس شركة محدودة، شركة استشارية لكرة القدم تقوم على أربع ركائز.

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وستشمل الركائز الأربع الأساسية، ما فعله رانغنيك طوال 15 عاما من مسيرته التدريبية والإدارية.

وأوضح رانغنيك أن هذا يشمل "بناء النادي" بجانب تدريب المدربين والمديرين الفنيين ومديري الكرة واللاعبين، مؤكدا أنه لا يسعى لأن يكون لديه وكالة كبيرة قائلا: شعاري هو صغير لكن لطيف.

وأضاف: لا أعلم إذا كان هناك أي شخص في تلك الصناعة منذ مدة طويلة قدم شيئا كهذا، الأمر يتعلق بتطوير اللاعبين والمدربين والمديرين ومن يعملون في المهنة.

وبات فريق لوكوموتيف موسكو الروسي أول عميل لدى رانغنيك إذ قال: منذ أربعة أشهر طلب مني النادي تحليل الوضع الراهن، لقد قمت بالأمر وعرضته في موسكو.

وفي أوائل العام الجاري، ارتبط اسم رانجنيك بخلافة يواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني بعد نهاية منافسات كأس أوروبا، ولكن تولى هانز فليك المنصب في النهاية.