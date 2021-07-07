المدرب الجديد: إنتر سينتظر إريكسن بـ"أذرع مفتوحة"

أكد سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الجديد أنه سينتظر صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن بـ"أذرع مفتوحة" وذلك عقب تعرض الأخير إلى أزمة قلبية في مباراة منتخبه الأولى ببطولة أوروبا الحالية أمام فنلندا الشهر الماضي.

وسقط إريكسن أرضاً خلال مجريات الشوط الأول في تلك المباراة ونجا من الموت بأعجوبة، لكن مستقبله الرياضي لم يتحدد بعد، إذ نصحه طبيبه السابق بالاعتزال، فيما لم يتخذ صانع الألعاب الماهر أي قرار بشأن مستقبله.

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وقال إنزاغي في مؤتمر تقديمه مدرباً جديداً لإنتر ميلان خلفاً لأنطونيو كونتي: تحدثت مع إريكسن قبل بطولة أوروبا لكننا لم نتحدث بعد الحادث وأشعر بالأسف لما حدث. يحتاج إلى وقت وسننتظره بأذرع مفتوحة.

ووقع مدرب لاتسيو السابق على عقد لعامين في يونيو الماضي لخلافة أنطونيو كونتي الذي أنهى تعاقده مع بطل إيطاليا بسبب الفشل في الاتفاق على خطط النادي مع خفض النفقات في ظل الأزمة المالية وسط وباء كورونا.



ودفعت هذه الأزمة لبيع حكيمي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو كما ذكرت وسائل إعلام يوم الثلاثاء، بينما أكد المدرب الجديد معرفته برحيل حكيمي منذ فترة طويلة.