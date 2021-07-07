إنريكي: إنييستا لم يستطع فعل ما فعله بيدري

أشاد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بلاعب الوسط الشاب بيدري، مشيراً إلى أن النجم السابق أندريس إنييستا لم يستطع فعل ما فعله ابن الـ18 عاماً عندما كان في عمره.

وأكمل الإسباني بيدري كل تمريراته 56 بنجاح على مدار 90 دقيقة في الوقت الأصلي في ويمبلي، ولا يوجد سوى الفرنسي صامويل أومتيتي امتلك نسبة تمرير 100 بالمئة لعدد أكبر من التمريرات في مباراة واحدة ببطولة أوروبا منذ 1980.

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وقال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة فريقه أمام إيطاليا في نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" بركلات الترجيح: لا يوجد لاعب عمره 18 عاما فعل ما فعله، ولا حتى أندريس إنييستا. مستواه ودوره في الفريق وقدرته على إيجاد المساحات وإمكاناته وشخصيته، لم أجد أبدا أي لاعب يفعل ما يفعله. هذا يخالف المنطق.

وأضاف إنريكي: هذه ليست ليلة حزينة بالنسبة لي على الإطلاق. بكل تأكيد هناك بعض الإحباط، لكن هكذا حال كرة القدم في مستوى النخبة. يجب أن تتعلم ثقافة الفوز والخسارة.



وأتبع: تحدثنا كثيرا عن أسلوبنا المفضل في اللعب، وشعر اللاعبون بالثقة في ذلك، ولا أستطيع إلا تهنئتهم فقط. ليس لدي أي شكوى. لقد أظهرنا أننا نلعب كفريق. الآن من المهم التعافي وسنلتقي مجددا قبل تصفيات كأس العالم.