بونوتشي عن مباراة إسبانيا: الأصعب في مسيرتي

أكد ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا إن إسبانيا جعلته يخوض أصعب مباراة في مسيرته بعد التفوق بركلات الترجيح والصعود إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" عقب التعادل 1-1 يوم الثلاثاء.



وسدد فريق المدرب روبرتو مانشيني سبع كرات على المرمى مقابل 17 تسديدة لإسبانيا على مدار 120 دقيقة، حيث تقدم فيدريكو كييزا بهدف لإيطاليا، قبل أن يدرك ألفارو موراتا التعادل قرب النهاية.



لكن الفوز 4-2 بركلات الترجيح صعد بإيطاليا إلى النهائي في ويمبلي يوم الأحد المقبل، حيث ستواجه الدنمارك أو إنجلترا وستبحث عن لقبها القاري الأول منذ 1968.



وقال بونوتشي: هذه أصعب مباراة لعبتها في مسيرتي. أهنئ إسبانيا على ما قدمته، لكن مرة أخرى هذه التشكيلة الإيطالية لعبت بحماس كبير وبإصرار وكان لديها القدرة على التقدم في اللحظات الصعبة.



وأضاف: الآن يتبقى سنتيمتر واحد للحسم. مذهل ما نفعله. سنعود إلى هنا بعد خمسة أيام، ويجب أن نلعب بنفس النهج للعودة بهذا اللقب الذي نفتقده منذ 50 عاما.

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