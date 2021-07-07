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ركلات الترجيح تقود الأرجنتين إلى نهائي كوبا أميركا

فرحة المنتخب الأرجنتيني بالتأهل

ركلات الترجيح تقود الأرجنتين إلى نهائي كوبا أميركا

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ريو دي جانيرو - د ب أ

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تأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي بطولة أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) إثر تغلبه صباح يوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي) على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين لم يشهدا جديدا ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمتها الأرجنتين لصالحها بنتيجة 3 - 2 .

وبهذه النتيجة تواجه الأرجنتين البرازيل على لقب البطولة مساء السبت المقبل (فجر الأحد بتوقيت غرينتش) ، حيث كانت البرازيل، حاملة اللقب وصاحبة الأرض، تغلبت على بيرو 1 - 0 في اللقاء الثاني للدور قبل النهائي.

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