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سجن سنغافوري لتوجيهه تهديدات بالقتل لمهاجم برايتون

لقطة الإصابة التي تعرض لها حارس أرسنال

سجن سنغافوري لتوجيهه تهديدات بالقتل لمهاجم برايتون

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لندن - د ب أ

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صدر حكم يوم الأربعاء على مراهق سنغافوري يبلغ من العمر "19 عاما"، بتهمة إرسال تهديدات بالقتل إلى لاعب كرة القدم الفرنسي نيل موباي، الذي يلعب في صفوف فريق برايتون الإنجليزي.

كان ديريك نغ دي رين، الذي أدين الشهر الماضي، أقر في وقت سابق بأنه مذنب في تهمتي مضايقات تتعلقان برسائل مجهولة تم إرسالها عبر حسابات "إنستغرام" قبل عام، من بينها إبلاغ لاعب كرة القدم بأن عائلته ستتعرض للهجوم في وقت لاحق من اليوم، فقط شاهد.

وقال جيريمي بن, نائب المدعي العام في سنغافورة، إن موباي اعتبر تهديدات المراهق ذات مصداقية، قائلا: الضحية وعائلته لم يغادرا منزلهما قدر الإمكان، خوفا من التعرض للاعتداء.

وتم بعث الرسائل بعد إصابة الألماني بيرند لينو، حارس مرمى أرسنال الإنجليزي، بعد تدخل عنيف من موباي، خلال مباراة الفريق اللندني مع برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو من العام الماضي.

وحققت رابطة الدوري الإنجليزي في الرسائل قبل تقديم شكوى للشرطة في سنغافورة في أغسطس الماضي.

ويتضمن الحكم ضد دي رين حظرا للتجول ليلا و40 ساعة من خدمة المجتمع، علما بأن والدته دفعت كفالة قدرها خمسة آلاف دولار سنغافوري (3700 دولار أميركي).

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