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موراتا ينهي أحلام إسبانيا ويمنح الطليان بطاقة النهائي

ركلة الجزاء التي أضاعها موراتا

موراتا ينهي أحلام إسبانيا ويمنح الطليان بطاقة النهائي

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لندن - رويترز

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واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية لكرة القدم (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 - 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 - 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة يوم الثلاثاء على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ، ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60 ، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

ومع استمرار التعادل 1 - 1 في الوقت الإضافي ، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس) ، وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياغو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس) .

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