ناغلسمان: حققت حلمي بتدريب بايرن ميونخ

قدم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مديره الفني الجديد جوليان ناغلسمان رسميا أمام وسائل الإعلام يوم الأربعاء، ولم يخف المدرب مدى سعادته بتولي المنصب.

وقال ناغلسمان :دائما ما كان التدريب هنا يمثل حلما بالنسبة لي، وأضاف أنا كان سيقبل المهمة أيضا حتى لو عرض النادي عليه عقدا لمدة عام واحد.

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ووقع ناغلسمان عقدا لمدة خمسة أعوام، وقال: هذا يشكل إشادة مسبقة بعملي، وأود إثبات جدارتي بذلك. الحصول على هذا المستوى من الثقة يمنح شعورا رائعا. يظهر أيضا ما يجب عليك تقديمه. أعي ذلك، وأود أن أحققه.

وقال أوليفر كان رئيس بايرن ميونخ إن النادي يتطلع إلى المستقبل مع ناغلسمان على المدى البعيد.

وذكر أوليفر كان :الاستمرارية مع المدرب تشكل عاملا مهما للنجاح. يمكننا تشكيل حقبة جديدة مع جوليان.