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الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة إنجلترا بسبب "الليزر"

حارس الدنمارك كاسبر شمايكل
شمايكل خلال تسليط الليزر عليه

الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة إنجلترا بسبب "الليزر"

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات انضباطية ضد إنجلترا يوم الخميس بسبب تسليط أشعة الليزر على حارس الدنمارك كاسبر شمايكل خلال اللحظة الحاسمة لمباراتهما بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020.

واستهدف مشجع شمايكل بقلم ليزر عند استعداد هاري كين قائد إنجلترا لتسديد ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح الانتصار لأصحاب الضيافة 2-1 في ويمبلي الأربعاء.

وتصدى الحارس للركلة في البداية لكن كين تابع الكرة في الشباك، ليتأهل فريق المدرب جاريث ساوثجيت لمواجهة إيطاليا في النهائي يوم الأحد.

وقال اليويفا أيضا إنه بدأ إجراءات ضد إنجلترا بسبب إشعال الجماهير للألعاب النارية والإزعاج خلال عزف النشيد الوطني.

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