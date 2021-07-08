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باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع راموس

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راموس خلال تقديمه بقميص سان جيرمان

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع راموس

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باريس - د ب أ

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع سيرخيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، بعقد مدته عامين حتى 2023.

وانضم راموس في صفقة انتقال حر، بعد عدم تجديد تعاقده مع ريال مدريد، الذي لعب له لمدة 16 عاما.

وقال راموس في بيان لباريس سان جيرمان : إنه تحد كبير في حياتي، تحد جديد وهو يوم لن أنساه أبدا، فخور للغاية لكوني جزء من هذا المشروع الطموح، لكوني جزء من هذا النادي الذي يضم العديد من اللاعبين العظماء. إن باريس سان جيرمان أثبت أنه نادي يلعب في المستويات العليا. أريد مواصلة النمو والتطور في باريس ومساعدة الفريق في الفوز بأكبر قدر ممكن من الكؤوس.

وأفادت تقارير أن راموس رفض عرضين من ناديين إنجليزيين بعد نهاية عقده مع الريال، الذي توج معه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وحصد لقب كأس العالم 2010 ولقبين لبطولة أمم أوروبا في 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني.

وتعرض راموس لإصابات كثيرة في الموسم الماضي ولم يتم اختياره في قائمة المنتخب الإسباني للمشاركة في يورو 2020.

وانضم راموس لفريق باريس سان جيرمان الذي يضم العديد من النجوم، أمثال نيمار وكيليان مبابي، وهو آخر صفقة للفريق بعد انضمام أشرف حكيمي وجيورجينيو فاينالدوم.

ويريد فريق باريس سان جيرمان أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن وصل للنهائي في 2020 والدور قبل النهائي الموسم الماضي. وفشل سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، والذي توج به فريق ليل.

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