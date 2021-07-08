ريال مدريد يمدد عقد مدافعه ناتشو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الخميس تمديد عقد مدافعه ناتشو، مباشرة عقب انتقال المدافع المخضرم سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورحل راموس عن الريال بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الماضي وانضم لسان جيرمان بعقد يمتد لعامين.

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وكان العقد الأصلي لناتشو يمتد حتى 2022 لكن تم تجديد عقده لعام إضافي حتى 2023.

ويأمل ناتشو أن تزداد فرصته في المشاركة مع النادي الملكي، بعدما شارك كأساسي في 30 مباراة على مستوى كافة المسابقات مع الفريق في الموسم الماضي، مستفيدا من إصابة راموس.

وفي الوقت الذي رحل فيه راموس في صفقة انتقال حر، أثيرت تكهنات بشأن اقتراب المدافع الفرنسي رافاييل فاران من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.